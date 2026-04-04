«Ατσάλινα» τα κορίτσια του Ολυμπιακού: Κατέκτησαν το Κύπελλο κερδίζοντας (15-13) τη Βουλιαγμένη

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε (15-13) της Βουλιαγμένης και κατέκτησε το Stoiximan Κύπελλο Ελλάδας πόλο γυναικών για 7η φορά στην ιστορία του. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν μυθική εμφάνιση και παρά το γεγονός πως δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν τα σπριντ, έφτασαν στη νίκη, ανατρέποντας το εις βάρος τους σκορ.

Ο αγώνας ήταν εντυπωσιακός, με συνεχόμενες εναλλαγές στο σκορ και έντονο ρυθμό. Η ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου με συνεχόμενα γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη που «υπέγραψε» τη νίκη σκοράροντας το πέναλτι που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Βουλιαγμένη κέρδισε το πρώτο σπριντ και άνοιξε το σκορ με την Αγγελίδη στον παίκτη παραπάνω. Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν (1-1) με τη Σάντα, όμως η Βουλιαγμένη ανέκτησε το προβάδισμα (2-1) με γκολ της Ζούστρα.

Η Σάντα διπλασίασε τα τέρματά της στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας (2-2), αλλά η Βουλιαγμένη για τρίτη συνεχόμενη φορά στον παίκτη παραπάνω πήρε ξανά το προβάδισμα (3-2). Οι αποκρούσεις της Κοτσιώνη ήταν καθοριστικές.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε ξανά (3-3) και μετά από διαδοχικά γκολ, το πρώτο οκτάλεπτο έληξε ισοπάλο (4-4). Ο ΝΟΒ κέρδισε και το δεύτερο σπριντ. Η Σιούτη διαμόρφωσε το 5-5 και η Κοτσιώνη απέκρουσε το πέναλτι των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (6-5) για πρώτη φορά στον αγώνα με γκολ της εξαιρετικής Σάντα. Όμως, η Βουλιαγμένη απάντησε με την Ξενάκη και προηγήθηκε σκοράροντας στον παίκτη παραπάνω.

Οι «ερυθρόλευκες» ισοφάρισαν σε 7-7, το οποίο έμεινε μέχρι τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο ΝΟΒ κέρδισε το σπριντ και προηγήθηκε, όμως ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά (9-8) με δύο συνεχόμενα γκολ της Τριχά.

Με τον δείκτη του σκορ στο 8-8, η Φουντωτού αποβλήθηκε με τρεις αποβολές.

Όλα έδειχναν πως η τρίτη περίοδος θα έληγε ισόπαλη, όμως ένα καταπληκτικό buzzer beater της Πλευρίτου (11-10) έδωσε το προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες».

Η Βουλιαγμένη μπορεί να κέρδισε και το τέταρτο σπριντ, όμως δε κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δόθηκε για να ισοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός σκόραρε για το 12-10 και μετά από δύο διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες του ΝΟΒ, πήρε προβάδισμα τριών γκολ (13-10) για πρώτη φορά στο παιχνίδι, έπειτα από γκολ της Πλευρίτου.

Η Μουλχάουζεν μείωσε (13-11) με πέναλτι και στην επόμενη προσπαθεία έριξε τη διαφορά του σκορ στην ελάχιστη τιμή της (13-12). Στο ενδιάμεσο, η Τριχά του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με τρεις αποβολές.

Οι «ερυθρόλευκες» σκόραραν (14-12) με εντυπωσιακό γυριστό της Μυριοκεφαλιτάκη. Ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη, η Σταματοπούλου σταμάτησε την επίθεση της Βουλιαγμένης που είχε πλεονέκτημα δύο παικτών.

Η Φουράκη μείωσε σε 14-13 και με 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη όλα ήταν ανοιχτά.

Ο ΝΟΒ έκλεψε και αποπειράθηκε να ισοφαρίσει. Όμως, η άμυνα του Ολυμπιακού αντέδρασε σωστά και μετά από παράβαση που κατακυρώθηκε, έφτασε στην τελική επικράτηση (15-13) με πέναλτι της Μυριοκεφαλιτάκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 7-7, 11-10, 15-13