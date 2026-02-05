Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για το χάλκινο στο πόλο γυναικών: «Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική»

Σε ανάρτηση για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική ομάδα γυναικών στο πόλο προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία με σκορ 15-8.

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός στα social media.

Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) θα μεταβεί στο Μιλάνο, όπου θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 και θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζο Ματαρέλα.

«Μια μεγάλη επιτυχία» - Η ανάρτηση Δένδια

Με τη σειρά του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας προχώρησε επίσης σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό συγχαίροντας την χάλκινη ομάδα του πόλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τη νίκη στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας.

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, με την τρίτη διαδοχική παρουσία της εθνικής ομάδας γυναικών σε βάθρο μεγάλης διοργάνωσης και το 6ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».