Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στις αθλήτριες της εθνικής πόλο για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες της εθνικής ομάδας πόλο για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης, δίνει με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 16ο συνολικά σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Με την εύκολη νίκη (15-8) επί της Ιταλίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, σε έναν θεσμό στον οποίο μετράει τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια, αλλά δεν έχει μπορέσει να ανέβει ακόμη στην κορυφή του βάθρου.



Συνολικά, και με αφετηρία το ασημένιο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, η εθνική γυναικών έχει κατακτήσει πέντε χρυσά (εκ των οποίων τα δύο σημαντικότερα είναι σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα), πέντε ασημένια και έξι χάλκινα μετάλλια, ενώ έχει ανέβει στο βάθρο τουλάχιστον μία φορά, σε όλες τις διοργανώσεις που έχει μετάσχει.

Τα 16 μετάλλια της εθνικής σε μεγάλες διοργανώσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (3 συμμ., 0-1-0)

Ασημένιο: 2004



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (15 συμμ., 2-0-0)

Χρυσά: 2011, 2025



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (19 συμμ., 0-4-2)

Ασημένια: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινο: 2024, 2026



WORLD CUP (7 συμμ., 1-0-0)

Χρυσό: 2025



WORLD LEAGUE (8 συμμ., 1-0-3)

Χρυσό: 2005

Χάλκινα: 2007, 2010, 2012



EUROPA CUP (1 συμμ. 1-0-0)

Χρυσό: 2018



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (1 συμμ. 0-0-1)

Χάλκινο: 2018