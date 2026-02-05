Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Χάλκινες οι «γαλανόλευκες» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με εμφατικό τρόπο

Η Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών στην Πορτογαλία με κυριαρχική νίκη επί της Ιταλίας με σκορ 15-8. Μπορεί η Ουγγαρία να στέρησε στα πέναλτι του ημιτελικού από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του 2025 το εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό τελικό, αλλά οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη δεν θα φύγουν από την Πορτογαλία με άδεια χέρια.

Κατέκτησαν το έκτο ευρωπαϊκό μετάλλιο της Ελλάδας μετά τα αργυρά του 2010, 2012, 2018 και 2022 και το χάλκινο του 2024. Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση η Ελλάδα θα είναι στο ευρωπαϊκό βάθρο, δείχνοντας σταθερότητα στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος.

Θυμίζουμε ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου και η Εθνική ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, ένδειξη ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στο πόλο σε άνδρες και γυναίκες.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Πρώτο οκτάλεπτο

Η Φωτεινή Τριχά άνοιξε το σκορ από την πρώτη κιόλας ελληνική επίθεση με εξάμετρο γκολ, ενώ λίγο αργότερα η Ελευθερία Πλευρίτου έκανε το 2-0 με επιτυχημένη κόντρα επίθεση. Οι Ιταλίδες μείωσαν με την Μπιανκόνι να νικά την Ιωάννα Σταματοπούλου παρότι ακούμπησε την μπάλα.

Η Βάσω Πλευρίτου δεν άργησε να ανεβάσει ξανά τη διαφορά στο +2 εκμεταλλευόμενη την επίθεση με παίκτρια παραπάνω, ενώ λίγο αργότερα η Κοντορέλι κατάφερε να πει «όχι» στου σουτ της Σοφίας Τορνάρου στην επόμενη ευκαιρία που είχε η Ελλάδα στην παραπάνω. Το +3 κατάφερε τελικά η Χριστίνα Σιούτη με γκολ από την περιφέρεια με δύο λεπτά στο ρολόι.

Η ελληνική άμυνα με μπλοκ και με τις επεμβάσεις της Σταματοπούλου συνέχισε τις εξαιρετικές ενέργειες δυσκολεύοντας τις Ιταλίδες, ενώ η Νίνου αξιοποίησε άλλη μία ελληνική επίθεση με το εξαιρετικό 5-1

Μετά το ευνόητο ιταλικό τάιμ-άουτ, η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη κέρδισε πέναλτι από την Τζουστίνι, αλλά η Βάσω Πλευρίτου έστειλε την μπάλα άουτ στην εκτέλεση. Ο χρόνος έληξε με την Ελλάδα να έχει χτίσει σημαντικό προβάδισμα με 5-1.

Δεύτερο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα κέρδισε το σπριντ και με το «καλημέρα» η Έλενα Ξενάκη κέρδισε πέναλτι στα 2μ. Η Μαρία Πάτρα ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 6-1.

Η Ιταλία μετά από πολλή ώρα κατάφερε να σκοράρει στο ριμπάουντ της επίθεσης στην παραπάνω χάρη στην Ντάφνε Μπετίνι. Λίγο αργότερα η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε από τα 2μ με τυφλό γυριστό σουτ για το 7-2.

Η ελληνική άμυνα συνέχισε να λειτουργεί άψογα και μετά από μία συνεργασία-αριστούργημα η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου σκόραρε με μία πανέξυπνη λόμπα για το 8-2.

Η Μπιανκόνι μείωσε σε 8-3 στην παραπάνω, η Βάσω Πλευρίτου απάντησε με σκαστό γκολ από την περιφέρεια, ενώ αμέσως μετά η Μπετίνι έκανε το 9-4.

Σε πέναλτι που κέρδισε η Ελλάδα αμέσως μετά, η Έλενα Ξενάκη ευστόχησε διατηρώντας το πολύτιμο +6. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο τελευταίο λεπτό και το σκορ παρέμεινε στο 10-4 στο ημίχρονο.

Τρίτο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα ξεκίνησε από εκεί που το άφησε. Η Ελευθερία Πλευρίτου σκόραρε από την περιφέρεια για το 11-4 αλλά η Κοκιέρε απάντησε άμεσα από τα 2μ για το 11-5. Λίγο αργότερα η Έλενα Ξενάκη σκόραρε το δεύτερό της γκολ και η Βάσω Πλευρίτου το τρίτο της σε επίθεση με παραπάνω για το 13-5 και το +8.

Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς γκολ για τρία λεπτά, η Φωτεινή Τριχά όμως ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι για το 14-5, ενώ η Κέργκολ εκμεταλλεύτηκε την επίθεση με παραπάνω για το 14-6. Μετά από εκπληκτική πάσα την Σιούτη, η Τριχά σε κόντρα επίθεση έγραψε το 15-6 στην τελευταία ελληνική επίθεση της περιόδου.

Τέταρτο οκτάλεπτο

Στην τελευταία περίοδο η Ελλάδα διατήρησε εξαιρετική άμυνα παρότι η Ιταλία προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και «σκλήρυνε» στην άμυνα. Η Μπετίνι ήταν η πρώτη που κατάφερε να σκοράρει στο οκτάλεπτο μετά από 5,5 λεπτά αγώνα για το 15-7, ενώ η ίδια μείωσε κι άλλο λίγο αργότερα για το 15-8 με εύστοχο πέναλτι. Το σκορ παρέμεινε ως έχει μέχρι το τέλος του χρόνου.

