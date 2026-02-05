Πόλο: Η ώρα και το κανάλι της Εθνικής Γυναικών απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελλάδας λύγισε στα πέναλτι έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία, γνωρίζοντας την ήττα με 12-11 στον ημιτελικό. Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία ηττήθηκε από την Ολλανδία και έτσι οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την τρίτη θέση.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εντυπωσιακή σύμπτωση που συνδέει τις δύο εθνικές ομάδες πόλο της χώρας μας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών, που διεξήχθη στο Βελιγράδι στα τέλη Ιανουαρίου, η Εθνική ομάδα είχε επίσης αποκλειστεί στα ημιτελικά από την Ουγγαρία και στη συνέχεια αντιμετώπισε την Ιταλία στον μικρό τελικό, κατακτώντας τελικά το χάλκινο μετάλλιο.



Μάλιστα, όπως συνέβη και με την Εθνική γυναικών, έτσι και οι άνδρες είχαν νικήσει την Ιταλία στη δεύτερη φάση των ομίλων και διπλασίασαν τις επιτυχίες τους απέναντι στους «ατζούρι» στον μικρό τελικό, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.



Πού θα δείτε τον μικρό τελικό



Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη είναι αποφασισμένα να πάρουν αυτό που τους αξίζει και να μην αποχωρήσουν από το Φουνσάλ με άδεια χέρια.

Ο μικρός τελικός με την Ιταλία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 19:15 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sports.