Πόλο: Η Ελλάδα ισοπέδωσε την Ουγγαρία (16-10) και στέλνει μήνυμα κορυφής

Η Εθνική Ελλάδας πόλο ανδρών πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε της Ουγγαρίας με 16-10, στο δεύτερο παιχνίδι της για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο αγωνιστικά.



Η ελληνική ομάδα μπήκε στο νερό με απόλυτη συγκέντρωση και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από το πρώτο οκτάλεπτο. Με επιθετική και αμυντική ισορροπία, κατάφερε να «χτίσει» άμεσα διαφορά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το εντυπωσιακό 4-0.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η εικόνα δεν άλλαξε. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και να κρατά την Ουγγαρία μακριά από εύκολα γκολ. Με επιμέρους σκορ 5-3, η διαφορά ανέβηκε στα έξι τέρματα, με τον Καλογερόπουλο να δίνει σημαντικές λύσεις επιθετικά.



Κομβικό σημείο για την Ουγγαρία ήταν η τρίτη περίοδος, όπου προσπάθησε να αντιδράσει και να επιστρέψει στο ματς. Με τον Βίγκβαρι να βρίσκει ρυθμό, μείωσε προσωρινά τη διαφορά σε 11-7, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο χωρίς να χάσει τη συνοχή της.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ελλάδα διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα, δεν επέτρεψε περαιτέρω αντίδραση και «καθάρισε» οριστικά το παιχνίδι, φτάνοντας στο τελικό 16-10 με πειστικό τρόπο.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 5-3, 2-4, 5-3.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1.Ιταλία 3

2.Ισπανία 3

3.Ελλάδα 3

4.Ουγγαρία 0