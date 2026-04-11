Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα - Ουγγαρία για τα προκριματικά του World Cup

O βασικός στόχος της Εθνικής μας ομάδας πόλο επιτευχθεί με την νίκη απέναντι στην Ολλανδία που έδωσε την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup του πόλο που θα γίνει στο 20-26 Ιουλίου 2026.

Στην πρεμιέρα για τις θέσεις 1-4, γνώρισε την ήττα με 16-14 από την Ιταλία τη Μεγάλη Πέμπτη, σε ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Πλέον για την 2η αγωνιστική, Η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) και ώρα 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.