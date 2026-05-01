Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά στην ΕΕ κατά 25%

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ θα αυξήσουν κατά 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη συμφωνία εμπορίου.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό ότι οι δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν στο 25%, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή νέων εργοστασίων, συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χαρακτήρισε ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες μονάδες παραγωγής, που θα στελεχωθούν από Αμερικανούς εργαζομένους, αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία, ενώ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.

Η ανάρτηση Τραμπ

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%.

Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, εάν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα υπάρχει ΔΑΣΜΟΣ. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται υπό κατασκευή, με πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν επενδυθεί, ΕΝΑ ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών.

Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανών εργατών, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».