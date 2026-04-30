Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς στο σκωτσέζικο ουίσκι μετά την επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ

Σε μια κίνηση διπλωματικής καλής θέλησης μετά την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταργήσουν όλους τους δασμούς στις εισαγωγές ουίσκι.

«Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, που μόλις έφυγαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, θα καταργήσω τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που σχετίζονται με τη δυνατότητα της Σκωτίας να συνεργάζεται με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι στο ουίσκι και το μπέρμπον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν υπογράψει συμφωνία το 2025 που επέτρεπε στην Ουάσιγκτον να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις εισαγωγές των περισσότερων βρετανικών προϊόντων.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα με έκαναν να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν κατάφερε, σχεδόν χωρίς καν να το ζητήσουν!».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ουίσκι και το μπέρμπον «δύο πολύ σημαντικούς κλάδους για τη Σκωτία και το Κεντάκι».

«Πολλοί ήθελαν να γίνει αυτό εδώ και καιρό, καθώς υπήρχε σημαντικό διακρατικό εμπόριο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ξύλινα βαρέλια που χρησιμοποιούνται», πρόσθεσε.

Η αγορά ουίσκι έχει επηρεαστεί από τους αυξημένους δασμούς και τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Η Ένωση Σκωτσέζικου Ουίσκι (SWA) εκτιμά ότι οι επιβαρύνσεις κόστιζαν στον κλάδο περίπου 4 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα.

Πέρυσι, η Diageo, μητρική εταιρεία εμπορικών σημάτων όπως τα Johnnie Walker, Talisker και Lagavulin, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή σε ορισμένα αποστακτήρια βύνης λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, όπως σημειώνει ο Guardian.



Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, η SWA χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντική ανάσα» για τον κλάδο.



«Οι αποσταγματοποιοί μπορούν να ανακουφιστούν κάπως σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον τομέα», ανέφερε η ανακοίνωση.