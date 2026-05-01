Ιστορική επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου: Για πρώτη φορά σε υπερπόντιο έδαφος

Μεγάλη προσέλευση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα Χάμιλτον των Βερμούδων, όπου πολίτες συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον Βασιλιά Κάρολο σε τελετουργική εκδήλωση.

Ο Βασιλιάς έφτασε το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας προηγουμένως τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του βασιλιά σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την ανάληψη του θρόνου, μεταδίδει το BBC.

Παρότι είναι η πρώτη του επίσκεψη ως μονάρχης, είχε βρεθεί ξανά στις Βερμούδες το 1970, όταν είχε παραστεί στα εγκαίνια του κοινοβουλίου του νησιού.

Κατά την επίσημη υποδοχή, ο βασιλιάς επιθεώρησε το Royal Bermuda Regiment και στη συνέχεια χαιρέτησε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους της πρώην πρωτεύουσας Σεντ Τζορτζ.

Η εκδήλωση περιλάμβανε στρατιωτική παρέλαση και μουσική μπάντα, ενώ η άφιξή του σηματοδοτήθηκε με κανονιοβολισμούς 21 βολών.

Θετική υποδοχή και διπλωματικό πλαίσιο

Η επίσκεψη στις Βερμούδες είχε πιο χαλαρό χαρακτήρα σε σύγκριση με την προηγούμενη παρουσία του στις ΗΠΑ, που θεωρήθηκε κορυφαία διπλωματική στιγμή της βασιλείας του.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο βασιλιάς έτυχε θετικής υποδοχής, ενώ εντύπωση προκάλεσε και αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του τον θεωρούσε «χαριτωμένο».