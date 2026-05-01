Ιστορική επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου: Για πρώτη φορά σε υπερπόντιο έδαφος
Με θερμή υποδοχή από πλήθος κόσμου έφτασε στις Βερμούδες ο βασιλιάς Κάρολος, στην πρώτη του επίσκεψη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος ως μονάρχης.
Μεγάλη προσέλευση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα Χάμιλτον των Βερμούδων, όπου πολίτες συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον Βασιλιά Κάρολο σε τελετουργική εκδήλωση.
Ο Βασιλιάς έφτασε το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας προηγουμένως τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του βασιλιά σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την ανάληψη του θρόνου, μεταδίδει το BBC.
Παρότι είναι η πρώτη του επίσκεψη ως μονάρχης, είχε βρεθεί ξανά στις Βερμούδες το 1970, όταν είχε παραστεί στα εγκαίνια του κοινοβουλίου του νησιού.
Κατά την επίσημη υποδοχή, ο βασιλιάς επιθεώρησε το Royal Bermuda Regiment και στη συνέχεια χαιρέτησε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους της πρώην πρωτεύουσας Σεντ Τζορτζ.
Η εκδήλωση περιλάμβανε στρατιωτική παρέλαση και μουσική μπάντα, ενώ η άφιξή του σηματοδοτήθηκε με κανονιοβολισμούς 21 βολών.
Θετική υποδοχή και διπλωματικό πλαίσιο
Η επίσκεψη στις Βερμούδες είχε πιο χαλαρό χαρακτήρα σε σύγκριση με την προηγούμενη παρουσία του στις ΗΠΑ, που θεωρήθηκε κορυφαία διπλωματική στιγμή της βασιλείας του.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο βασιλιάς έτυχε θετικής υποδοχής, ενώ εντύπωση προκάλεσε και αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του τον θεωρούσε «χαριτωμένο».