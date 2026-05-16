Βρετανία: Νεκρός στρατιωτικός ιππέας μετά από πτώση από άλογο - Σοκαρισμένος ο Κάρολος

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στο Royal Windsor Horse Show, στη Βρετανία, καθώς ένας στρατιωτικός ιππέας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από το άλογό του, λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης μπροστά στον βασιλιά Κάρολο. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου, περίπου στις 7 το απόγευμα, όταν ο στρατιώτης είχε ήδη εξέλθει από την αρένα μετά το τέλος της συμμετοχής του.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Thames Valley, ο ιππέας έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια στο σημείο, ωστόσο είχε υποστεί σοβαρότατα τραύματα και κατέληξε εκεί. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι συγγενείς του έχουν ήδη ενημερωθεί και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως ανεξήγητος αλλά μη ύποπτος θάνατος. Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι «βαθιά συγκλονισμένος και λυπημένος» από την είδηση του θανάτου του στρατιωτικού. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο μονάρχης, που βρισκόταν στον χώρο μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας την ώρα του συμβάντος, δεν είχε αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ενημερώθηκε αργότερα. Το Παλάτι πρόσθεσε ότι ο βασιλιάς θα επικοινωνήσει προσωπικά με την οικογένεια του θύματος για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Θλίψη για τον θάνατο του στρατιωτικού ιππέα

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας και εκπρόσωπος του στρατού επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του μέλους της King’s Troop Royal Horse Artillery, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και συμπαράσταση στην οικογένεια. Οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, τη Defence Accident Investigation Branch και τους διοργανωτές της εκδήλωσης, με στόχο να διαπιστωθούν με σαφήνεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Παρά την τραγωδία, το Royal Windsor Horse Show συνεχίζεται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με μοναδική αλλαγή την αφαίρεση της επίδειξης της King’s Troop, Royal Horse Artillery από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι οι σκέψεις τους βρίσκονται με την οικογένεια του στρατιωτικού και με τους συναδέλφους του.

Το Royal Windsor Horse Show θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ιππικά γεγονότα στη Βρετανία. Ιδρύθηκε το 1943 ως μέρος της πολεμικής εκστρατείας “Wings for Victory” για την ενίσχυση της βρετανικής πολεμικής προσπάθειας και από τότε πραγματοποιείται κάθε χρόνο στους ιδιωτικούς χώρους του Windsor Castle, που ανοίγουν στο κοινό ειδικά για την περίσταση. Σήμερα είναι το μοναδικό σόου στο Ηνωμένο Βασίλειο που φιλοξενεί διεθνείς αγώνες σε άλματα, ιππική δεξιοτεχνία, άμαξες και ιππική αντοχή.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε και πάλι ισχυρή βασιλική παρουσία. Ο βασιλιάς Κάρολος, ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το «παρών», ενώ το γεγονός παραμένει στενά συνδεδεμένο με τη βασιλική παράδοση, καθώς ήταν μία από τις αγαπημένες εκδηλώσεις της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.