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Βασιλιάς Κάρολος: Ο καύσωνας... τον λύγισε - Ο υπασπιστής του τον δρόσιζε με ανεμιστηράκι

Δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει την αφόρητη ζέστη, με τον υπασπιστή του να γίνεται viral με το φορητό ανεμιστηράκι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

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Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της London Climate Action Week, έχοντας συναντήσεις με εκπροσώπους της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας και της διπλωματίας.

Ο έντονος καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Βρετανία δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε τον βασιλιά Κάρολο

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπασπιστής του προσπαθούσε να τον δροσίζει με ένα φορητό ανεμιστηράκι, ενώ ο ίδιος σκούπιζε επανειλημμένα τον ιδρώτα από το πρόσωπό του με το μαντήλι που είχε στο πέτο του σακακιού του.

Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο St James's Palace

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, το ιστορικό παλάτι δεν διαθέτει σύστημα κλιματισμού, ενώ τα παράθυρα παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η παρουσία πολλών προσκεκλημένων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα στις αίθουσες, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να χρησιμοποιούν βεντάλιες και άλλα πρόχειρα μέσα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.

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