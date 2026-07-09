Η Καμίλα στο Γουίμπλεντον χωρίς τον Κάρολο – Και δίπλα της κάθισε ο «τηλεοπτικός» σύζυγός της

Η βασίλισσα Καμίλα έκανε τη δική της εμφάνιση στο Γουίμπλεντον, όμως αυτή τη φορά η παρουσία της είχε μια μικρή… τηλεοπτική ανατροπή.

Η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου βρέθηκε στις εξέδρες του διάσημου τουρνουά χωρίς τον Βρετανό μονάρχη στο πλευρό της, αλλά με έναν άνδρα που έχει υποδυθεί τον ίδιο τον Κάρολο στη μικρή οθόνη.



Στο βασιλικό θεωρείο του Wimbledon Championships, η Καμίλα παρακολούθησε τους αγώνες έχοντας δίπλα της τον Ντόμινικ Γουέστ, ο οποίος ενσάρκωσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο στη δημοφιλή σειρά του The Crown.



Μια εικόνα που, όπως ήταν φυσικό, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τιρκουάζ εμφάνιση και βασιλικό τερέν



Η βασίλισσα επέλεξε ένα κομψό τιρκουάζ φόρεμα και πήρε θέση στο Centre Court για την προημιτελική αναμέτρηση των γυναικών ανάμεσα στην Τζάσμιν Παολίνι και τη Μάρτα Κόστιουκ.



Η επίσκεψή της ήταν η τέταρτη συνεχόμενη στο All England Club κατά τη 10η ημέρα της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της με το κορυφαίο τουρνουά τένις.



Στο πλευρό της βρέθηκαν επίσης η ηθοποιός Elle Fanning και ο Dominic West, ο οποίος είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για Emmy για την ερμηνεία του ως Κάρολος.

Delightful to see Peter & Harriet Phillips enjoying Day 10 at Wimbledon!



The newlyweds joined Her Majesty Queen Camilla in the Royal Box for some exciting quarterfinal tennis. A lovely family day at the Championships. 🎾🍓#Wimbledon2026 pic.twitter.com/zKS3ZZg2EK — Alissa 👑🫶 (@PalacePRAlly) July 8, 2026

Η έκπληξη στους τενίστες



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Καμίλα έκανε μια απρόσμενη κίνηση και πλησίασε τους αθλητές που ετοιμάζονταν να μπουν στο κορτ.



Η βασίλισσα συνομίλησε και αντάλλαξε χειραψίες με τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι, οι οποίοι επρόκειτο να αγωνιστούν στη συνέχεια.



Νωρίτερα, είχε επίσης συνομιλήσει με μέλη του προσωπικού της διοργάνωσης.

Η Κέιτ, ο Άντι Μάρεϊ και η παράδοση του Γουίμπλεντον



Η φετινή διοργάνωση είχε και μια ακόμη βασιλική παρουσία. Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club από το 2016, είχε βρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στην περίφημη «ουρά» του Γουίμπλεντον.



Εκεί συνομίλησε με φίλους του τένις που είχαν περιμένει από νωρίς για ένα εισιτήριο και στη συνέχεια παρακολούθησε αγώνα έχοντας δίπλα της τον θρύλο του αθλήματος Άντι Μάρεϊ.

Το φινάλε πλησιάζει



Το Γουίμπλεντον 2026 ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου με τους μεγάλους τελικούς ανδρών και γυναικών, όμως η εμφάνιση της Καμίλας στο βασιλικό θεωρείο κατάφερε να κλέψει λίγη από τη λάμψη του ίδιου του τουρνουά.