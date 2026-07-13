Το πρώτο τετ α τετ μετά από χρόνια: «Πολύ χαρούμενος» ο Χάρι που είδε τα εγγόνια του ο Κάρολος

Σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση των σχέσεων στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας φαίνεται να αποτέλεσε η συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Χάρι και η Μέγκαν πέρασαν περισσότερο από μία ώρα με τον βασιλιά και τη σύζυγό του το μεσημέρι της Παρασκευής, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα συμβολική.

Ο ίδιος, φέρεται να ήταν «ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος και πραγματικά γεμάτος ενέργεια» μετά την οικογενειακή επαφή, καθώς ήταν η πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος συναντούσε τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψε διακριτικά στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του ζευγαριού και συμμετείχε στη συνάντηση, αν και δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλαίσιο των Αγώνων Invictus.

Η απουσία της από τις εκδηλώσεις, φαίνεται να αποδίδεται στη συνεχιζόμενη διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της αστυνομικής προστασίας που δικαιούται όταν επισκέπτεται το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το αίμα νερό δεν γίνεται»

Κατά την ίδια πηγή, ο βασιλιάς Κάρολος ήταν αποφασισμένος να συναντήσει τα εγγόνια του, παρά το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα δικαστική ήττα στην υπόθεσή του κατά της Daily Mail.

Η απόφαση του μονάρχη να δεχθεί τον Χάρι και τη Μέγκαν προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα του βρετανικού Τύπου, καθώς το ζευγάρι έχει κατά το παρελθόν ασκήσει σφοδρή κριτική στη βασιλική οικογένεια μέσα από συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα.

Ωστόσο, πηγή από το βασιλικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη Daily Mail, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «το αίμα νερό δεν γίνεται», προσθέτοντας πως «κάθε ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινά με ένα βήμα».