Ανατροπή; Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται περισσότερο ο βασιλιάς Κάρολος

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Η πριγκίπισσα Άννα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια και αξιόπιστα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με τον βασιλιά Κάρολο να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που τρέφει προς το πρόσωπό της.

Η αφοσίωση και η συνέπειά της στις επίσημες υποχρεώσεις έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον κομβικό της ρόλο στη μοναρχία.



Η αποστολή στη Νότια Κορέα



Πρόσφατα, η 75χρονη πριγκίπισσα πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Νότια Κορέα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, σερ Τίμοθι Λόρενς.

Στο πλαίσιο της περιοδείας συμμετείχε σε σειρά σημαντικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων επίσκεψη στο Μνημείο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη αποστολή θεωρείται ακόμη μία ένδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει εκπροσωπώντας το Στέμμα σε διεθνές επίπεδο.

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Τι αποκαλύπτει ειδικός για τη σχέση της με τον βασιλιά



Ο ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Ντάρεν Στάντον, εκτιμά ότι η επιλογή του βασιλιά Καρόλου να αναθέτει τόσο σημαντικές αποστολές στην αδελφή του αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους.

Όπως εξήγησε, η πριγκίπισσα Άννα διαχειρίζεται με φυσικότητα και επαγγελματισμό τις δημόσιες εμφανίσεις της, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο σταθερά και αξιόπιστα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας.



Ο σεβασμός που κερδίζει σε κάθε επίσκεψη



Σύμφωνα με τον ίδιο ειδικό, η θετική ανταπόκριση που συναντά η πριγκίπισσα Άννα στις διεθνείς επισκέψεις της δεν οφείλεται αποκλειστικά στον θεσμικό της ρόλο.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που τη συναντούν δείχνουν ειλικρινή εκτίμηση και σεβασμό, κάτι που αποδίδεται στη διαχρονική συνέπεια, τη διακριτικότητα και την εργατικότητά της.



Ένα από τα πιο πολύτιμα πρόσωπα της μοναρχίας



Με δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στο ενεργητικό της, η πριγκίπισσα Άννα παραμένει ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα του βασιλιά Καρόλου.

Η σχέση τους φαίνεται να βασίζεται όχι μόνο στους οικογενειακούς δεσμούς, αλλά κυρίως στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην πολύχρονη προσφορά της στον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας.

Με πληροφορίες από Express