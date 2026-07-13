Εντυπωσίασε η Κέιτ Μίντλετον στο Γουίμπλεντον - Η κομψή εμφάνιση και η απονομή στον Γιανίκ Σίνερ

Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Γουίμπλεντον, καθώς είχε τον ρόλο της απονομής του βαρύτιμου τροπαίου στον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης.

Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Γουίμπλεντον, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις.

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ , ο Ιταλός πρωταθλητής παρέλαβε το χρυσό τρόπαιο από τα χέρια της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η παρουσία της Κέιτ Μίντλετον στην τελετή απονομής αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης, καθώς από το 2016 είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club.

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Η βασιλική οικογένεια στις εξέδρες του Γουίμπλεντον

Νωρίτερα, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδωσαν το «παρών» στον τελικό, έχοντας μαζί τους τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ και την πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η βασιλική οικογένεια παρακολούθησε τη μεγάλη αναμέτρηση από το βασιλικό θεωρείο, ενώ πριν πάρει τις θέσεις της στις εξέδρες χαιρέτησε τους αθλητές και τα μέλη του προσωπικού, ακολουθώντας το επίσημο πρωτόκολλο της διοργάνωσης.

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Για την εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα κομψό πράσινο φόρεμα της σχεδιάστριας Emilia Wickstead, σε μια απόχρωση άμεσα συνδεδεμένη με το ιστορικό τουρνουά.

Η δημιουργία ξεχώρισε για το ασύμμετρο κόψιμό της στο μπροστινό μέρος, καθώς η λεπτομέρεια στον έναν ώμο έδινε την αίσθηση κάπας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα.

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μικρή καφέ τσάντα DeMellier με χρυσή αγκράφα, καθώς και με σκουλαρίκια Magic Alhambra του οίκου Van Cleef & Arpels, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της προσωπικής συλλογής της.

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Η Κέιτ Μίντλετον είχε ήδη τραβήξει τα βλέμματα μία ημέρα νωρίτερα, στον τελικό των γυναικών του Γουίμπλεντον, όταν εμφανίστηκε με έντονο κόκκινο φόρεμα Roland Mouret και παρέδωσε το τρόπαιο στη Λίντα Νόσκοβα, μετά τη νίκη της απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα.

Οι εμφανίσεις της στο τουρνουά έχουν γίνει πλέον σημείο αναφοράς, καθώς οι στυλιστικές της επιλογές σχολιάζονται κάθε χρόνο και συνδέονται με την παράδοση του βρετανικού θεσμού.