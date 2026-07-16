Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Παρκς στην 8αδα του Athens Open

H Αλίσια Παρκς θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη την Παρασκευή (17/07) στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Η 25χρονη Αμερικανίδα και Νο70 του κόσμου δυσκολεύτηκε αρκετά, μάλιστα, χρειάστηκε να σβήσει και match-point για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιαπωνέζας (Νο202) Μάι Χοντάμα με 6-7(4), 6-2, 7-5 μετά από 2,5 ώρες.

Grit and determination 😤@TheRealAParks squeezes through to the quarterfinals after defeating Hontama in three sets 6-7(4), 6-2, 7-5.#athensopen pic.twitter.com/jD5c4jJSh0 — wta (@WTA) July 15, 2026

Η πορεία της μέχρι να φτάσει στην Σάκκαρη

Ίδιο σκηνικό και στην πρεμιέρα κόντρα στη Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η Παρκς δεν κατάφερε να αποφύγει τα πολλά λάθη, ειδικά από τη θέση του σερβίς τελειώνοντας την αναμέτρηση με 14(!) διπλά λάθη!

Από την άλλη το θετικό στοιχείο της Παρκς, ήταν η απίστευτη αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες για break, καθώς εκμεταλλεύτηκε και τα οκτώ break-points (8/8) που είχε στο παιχνίδι.

Χαρακτηριστικό στην παρ’ ολίγο «αυτοχειρία» της Παρκς ήταν το πρώτο σετ, όπου προηγήθηκε με 5-1 έχοντας τις μπάλες στα χέρια για το 6-1, με την Χοντάμα να ισοφαρίζει σε 5-5 και 6-6.

Μάλιστα στο tie-break, η Παρκς προηγήθηκε με 4/0, όμως από εκεί και πέρα η Γιαπωνέζα πήρε τους επόμενους επτά(!) πόντους κλείνοντας το σετ και παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

Το ίδιο πήγε να συμβεί και στο τρίτο σετ, όπου η Αμερικανίδα έκανε το 4-1 με διπλό break, αλλά τη Χοντάμα να κατακτά τα επόμενα τέσσερα games (5-4), ενώ στο 10ο game του σετ είχε και match-point!

Ωστόσο, στη συνέχεια η Παρκς κι αφού κράτησε το σερβίς της (5-5), με ένα break κι ένα hold έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση για τα προημιτελικά εκεί όπου θα παίξει με τη Μαρία Σάκκαρη που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Χάριετ Νταρντ.

Η ρεβάνς

Σάκκαρη και Παρκς θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες μετά το Miami Open του περασμένου Μαρτίου, με την Αμερικανίδα να επικρατεί με 6-3, 6-3 σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στην Ελληνίδα τενίστρια.