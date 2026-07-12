Σαμπαλένκα: Διασκεδάζει στη Μύκονο και απαντά στους επικριτές της στα social media

Η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Γιώργο Φραγκούλη, όμως η παρουσία της στα social media προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων από μερίδα χρηστών.

Η Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά τον αποκλεισμό της από το Wimbledon, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι ασχολείται περισσότερο με το TikTok και την προσωπική της ζωή παρά με το τένις, φτάνοντας μάλιστα να αμφισβητήσουν το γεγονός ότι βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα, ωστόσο, δεν άφησε τα σχόλια αναπάντητα. Αντί να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ και ειρωνεία μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok από τις διακοπές της.

«Ξύπνησα και είδα μηνύματα που λένε πως νοιάζομαι περισσότερο για το TikTok παρά για το τένις, ότι δεν μου αξίζει να είμαι το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και ότι πρέπει να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου», ανέφερε με σαρκαστική διάθεση, δείχνοντας πως δεν επηρεάζεται από την κριτική. Μάλιστα, η ίδια... ευχαρίστησε τον κόσμο για τις συμβουλές του, συνεχίζοντας της διακοπές της ανεπηρέαστη από τα κακόβουλα σχόλια στο ίντερνετ.