Τέλος τα «προκλητικά» πλάνα - Νέες οδηγίες για τις μεταδόσεις γυναικείων αθλημάτων

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) παρουσίασε νέες οδηγίες τηλεοπτικής κάλυψης που στοχεύουν στη μείωση της σεξουαλικοποίησης των γυναικών αθλητριών, καλώντας τους τηλεοπτικούς σταθμούς να επικεντρώνονται στην αθλητική επίδοση και όχι σε πλάνα που τις εκθέτουν.

Η EBU διευκρινίζει ότι δεν εισάγει νέους περιορισμούς, αλλά επιδιώκει να βοηθήσει τις ομάδες παραγωγής να αφηγηθούν καλύτερα το εκάστοτε αθλητικό γεγονός χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπεια των αθλητριών.

New broadcasting guidelines for women's athletics have been released to crack down on camera angles and slow-motion replays that ‘sexualize’ athletes



The guidelines highlight shots broadcasters are urged to avoid pic.twitter.com/QGxAiMlvfE — Dexerto (@Dexerto) July 14, 2026

Τι περιλαμβάνουν οι νέες οδηγίες της EBU για τις αθλήτριες;

Ένα έντυπο 23ων σελίδων αναπτύχθηκε από κοινού από την EBU και την European Athletics, με τη συμβολή Ολυμπιονικών όπως η Βρετανίδα επικοντίστρια Χόλι Μπράντσοο και η Σέρβα αθλήτρια του μήκους Ιβάνα Σπάνοβιτς. Προσφέρει πρακτικές συστάσεις για χειριστές καμερών, σκηνοθέτες και μοντέρ που καλύπτουν αγώνες γυναικείου στίβου.

Δηλαδή, αντί να απαγορεύει συγκεκριμένα πλάνα, ενθαρρύνει τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποφεύγουν γωνίες και τεχνικές μοντάζ που δίνουν έμφαση στο σώμα της αθλήτριας αντί στην επίδοσή της. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επίμονες κοντινές λήψεις, χαμηλές γωνίες που δημιουργούν αποκαλυπτικές εικόνες και αργές επαναλήψεις χωρίς ουσιαστική τεχνική ή δημοσιογραφική αξία.

Αντίθετα, προτείνονται πιο ανοιχτά πλάνα που αναδεικνύουν την ταχύτητα, την τεχνική, τη δύναμη και τη συνολική απόδοση της αθλήτριας.

Ο Γκλεν Κίλεϊν, εκτελεστικός διευθυντής του EBU Sport, δήλωσε ότι επιλεκτικές γωνίες λήψης και επιλογές μοντάζ μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα των αθλητριών και να ενισχύσουν επιβλαβή στερεότυπα. Όπως είπε, αυτές οι αποφάσεις «διαμορφώνουν την αντίληψη του κοινού, απομακρύνοντας την προσοχή από τις αξιοσημείωτες επιδόσεις και τεχνικές δεξιότητες των γυναικών αθλητριών» και μπορεί να συμβάλουν σε ακατάλληλη διαδικτυακή συμπεριφορά και παρενόχληση.

Τι αλλαγές πρέπει να υπάρξουν στις λήψεις;

Στο ύψος και το επί κοντώ, οι οδηγίες δείχνουν πώς οι χαμηλές γωνίες κάτω από τις αθλήτριες ή οι κοντινές αργές επαναλήψεις μπορεί να δημιουργήσουν άθελά τους «ευαίσθητες» εικόνες. Αντί αυτών, προτείνονται ευρύτερες λήψεις που επιτρέπουν στο κοινό να δει ολόκληρη την τεχνική: τη φόρα, την απογείωση και την υπέρβαση του πήχη.

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Στα αγωνίσματα δρόμου, οι παραγωγές καλούνται να αποφεύγουν υπερβολικά σφιχτά πλάνα από πίσω ή από χαμηλά, ειδικά κατά την προετοιμασία ή αμέσως μετά τον τερματισμό, όταν οι αθλήτριες μπορεί να είναι εξαντλημένες ή να προσαρμόζουν τον εξοπλισμό ή τα ρούχα τους.

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Η EBU υποστηρίζει μέσα από τις νέες οδηγίες της ότι οι μεταδόσεις μπορούν να βελτιώσουν την αφήγηση, χωρίς να μειώνουν τον ενθουσιασμό του ζωντανού αθλητικού θεάματος.