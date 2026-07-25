«Βασιλιάς» του Βόλου ο Καραλής με 5,80μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου - Πρώτη και η Τζένγκο

Ο Εμμανουήλ Καραλής, πρόσθεσε στη συλλογή του ακόμη έναν τίτλο πρωτιάς στα 5.80μ αναδείχθηκε πανελλήνιος πρωταθλητής στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο κάτοχος που πέρυσι στο ίδιο στάδιο είχε εντυπωσιάσει με πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στα 6.08μ φέτος έκανε μία πιο... συγκρατημένη εμφάνιση. Μπήκε στον αγώνα απευθείας στα 5.66μ, όταν είχε απομείνει στον αγωνιστικό χώρο μόνο ο Γιάννης Ρίζος, που είχε ήδη περάσει τα 5.56μ με την τρίτη προσπάθεια. Ωστόσο, ο «Μανόλο» βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, καθώς απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειές του, ρίχνοντας τον πήχη στις λεπτομέρειες.

Εν τέλη με το άλμα στα 5.80μ, ανέβηκε στη πρώτη θέση και έμεινε εκεί χωρίς να καταφέρει το ύψος των 6.00μ.

Πρώτη θέση για τη Τζένγκο στο ακόντιο

Το 1-2 έκαναν Τζένγκο και Ντραγκομίροβα στον ακοντισμό, με ρίψεις 57.75 και 50.79 αντίστοιχα.

