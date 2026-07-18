Ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε στην 4η θέση στο Diamond League του Λονδίνου

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα πάνω από τα 5.95μ κατέκτησε την 4η θέση στο Diamond League του Λονδίνου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να αρχίσει τον αγώνα του από τα 5.60μ, αφήνοντας τα δύο πρώτα ύψη. Πέρασε με άνεση την πρώτη του προσπάθεια και στη συνέχεια προσπέρασε και τα 5.75μ, επιλέγοντας να συνεχίσει απευθείας στα 5.85μ, όπως έκανε και ο Μόντο Ντουπλάντις.

Στα 5.85μ χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να ξεπεράσει τον πήχη, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πιο δύσκολα ύψη του αγώνα. Στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο το επίπεδο της εμφάνισής του, περνώντας τα 5.95μ με τη δεύτερη προσπάθεια και παραμένοντας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Στο συγκεκριμένο ύψος επιτυχημένες προσπάθειες είχαν επίσης ο Σαμ Κέντρικς, ο Κέρτις Μάρσαλ και ο Μόντο Ντουπλάντις, ενώ ο Σόντρε Γκούτορμσεν ολοκλήρωσε με τρία άκυρα τον αγώνα.

Στα 6.04μ ο Ντουπλάντις δεν δοκίμασε καν και αποσύρθηκε από τον αγώνα αφού η κάμερα τον έδειξε να δένει το πόδι του. Κέντρικς, Μάρσαλ και Καραλής δοκίμασαν από τρεις φορές ο κάθε ένας αλλά δεν κατάφεραν την υπέρβαση.

Τα άλματα