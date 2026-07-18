ΠΑΟΚ: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές στα δύο παχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τα παιχνίδια που θα δώσει απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και η UEFA επισημοποίησε τους διαιτητές των αναμετρήσεων.

Στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 20:00 στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας, διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σάντι Πούτρος. Ο Δανός ρέφερι είχε διαιτητεύσει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στις 7 Ιανουαρίου του 2024, στο οποίο και επικράτησαν οι γηπεδούχοι με σκορ 2-1.

Στη ρεβάνς της Τούμπας που είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα (30/07), πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με βοηθούς τους τους επίσης Πολωνούς Σοκολνίτσκι και Καράσεβιτς, ενώ τέταρτος θα είναι ο Κος. Στην αίθουσα του VAR θα βρίσκονται οι Λάσικ και Πάσκεβιτς.