ΠΑΟΚ: Προ των πυλών ο Χατζηδιάκος - Τότε έρχεται για να υπογράψει

Η επόμενη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, με την υπόθεση της μεταγραφής του να έχει σχεδόν κλείσει.

Ο διεθνής αμυντικός φαίνεται να είναι ο εκλεκτός του Αλέσιο Λίσι για το κέντρο της άμυνας και αναμένεται αύριο (16/07, 19:00) να βρεθεί στην Θεσσαλονίκη, να περάσει τα απαραίτητα εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Χατζηδιάκος έρχεται από μια γεμάτη και πολύ καλή χρονιά με την Κοπεγχάγη, με την οποία κατέγραψε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας, μαζί με έναν άλλον πρώην ασπρόμαυρο, τον Ντομινίκ Κοτάρσκι.