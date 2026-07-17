Τηλεδιάσκεψη Σαββίδη: Η υποστήριξη στον Αλέσιο Λίσι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός

Ο Ιβάν Σαββίδης, θέλοντας να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης και πίστης στο πλάνο της ομάδας, οργάνωσε μία τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκείνου και μέλη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Πρώτα απ' όλα ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, έδειξε ξεκάθαρα την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στον «φρέσκο» Αλέσιο Λίσι, και το τεχνικό του επιτελείο, ζητώντας από όλα τα στελέχη της ομάδας να βρίσκονται στο πλευρό του προπονητή, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί έτοιμος και δυνατός στις προκλήσεις που ακολουθούν.

Σχετικά με τη συνέχεια του μεταγραφικού σχεδιασμού,ο αθλητικός διευθυντής, Λέο Μάτος και ο προπονητής εξέφρασαν θετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη αποκτηθεί, ενώ συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη το πλάνο για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο ο Δικέφαλος να παρουσιαστεί ακόμη πιο ποιοτικός και ανταγωνιστικός ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεών του.

Αυτή η «συνάντηση» έγινε με σκοπό να επισημάνει ο κ.Σαββίδης το πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να παραμείνει ενωμένη και στα εύκολα και στα δύσκολα, καθώς μόνο έτσι θα φτάσουν στους στόχους και στις επιτυχίες για τη νέα σεζόν.