ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποχαιρέτησε την Ολλανδία με φιλική ήττα

Ο ΠΑΟΚ έδωσε το τελευταίο του φιλικό πριν ολοκληρώσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, απέναντι στην Τβέντε με την οποία ήρθε ισόπαλος με σκόρ 2-2. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε, μετά από αυτογκόλ στο 10', όμως οι ποιοτικοί Ολλανδοί απάντησαν πριν βγει το ημίχρονο, συγκεκριμένα στο 37' με όμορφο πλασέ του Όγιαρστερ. Τελικά η ολλανδική ομάδα έφτασε στην ολική ανατροπή στο 57' με γκολ του Βένεγκορ Οφ Χέσελινκ. Στο 87' ο Γερεμέγιεφ που είχε μπεί αλλαγή μερικά λεπτά νωρίτερα σκόραρε με κεφαλιά, όμως στην τελευταία φάση του αγώνα ο Χλίνσον σκόραρε και υπέγραψε την νίκη της ομάδας του.

Η αναμέτρηση

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε την αναμέτρηση με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα αυτή την στιγμή σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, με την επιστροφή του Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην άμυνα ενώ μπροστά τους στον χώρο του κέντρου άρχισε την αναμέτρηση το δίδυμο Καμαρά - Ζαφείρης. Τέλος πίσω από τον Μύθου που ήταν η «αιχμή του δόρατος», ξεκίνησε η περσινή δυνατή τριάδα των Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς. Μάλιστα πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

Eurokinissi

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια στο 6', ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες και βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση, σούταρε όμως ο τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά. Ένα λεπτό μετά απάντησαν οι Ολλανδοί με ένα πλασέ του Βένεγκορ Οφ Χέσελινκ που είδε τον Παβλένκα να του λέει «όχι». Στο 10' ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στο σκορ μετά από ασυννενοησία και λάθος γύρισμα του νεαρού Νίισταντ ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Κωνσταντέλιας με Καμαρά / Eurokinissi

Στην συνέχεια η ολλανδική ομάδα είχε κάποιες μικρές ευκαιρίες, όπως ένα σουτ του Ρότς που μπόκαρε εύκολα ο Παβλένκα, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ και πάλι με τον Κωνσταντέλία στην αντεπίθεση στο 30', μετά από πάσα του Τάισον, όμως το πλασέ του το απέκρουσε ο Ούνερσταλ. Τελικά η Τβέντε κατάφερε να ισοφαρίσει με πολύ όμορφο πλασέ του Όγιαρστερ που βρήκε το αριστερό πλαινό δίχτυ και έκανε το 1-1 στο 37ο λεπτό.

Ο σκόρερ των Ολλανδών / Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τβέντε μπήκε δυναμικά και απείλησε μόλις στο 48' με σουτ του σκόρερ Όγιαρστερ, όμως ο Τσιφτσής μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 57΄οι Ολλανδοί πήραν κεφάλι στο σκορ, όταν μετά ωραία οργανωμένη προσπάθεια η μπάλα κατέληξε στον Βένεγκορ Οφ Χέσελινκ ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσιφτσή και ανέτρεψε το σκόρ. Μάλιστα ο υψηλόσωμος σκόρερ παραλίγο να βάλει και τρίτο γκολ στο 63' που σούταρε από πλαινή θέση, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Περνούσε η ώρα και ο ΠΑΟΚ φαινόταν ότι έψαχνε τρόπο να ισοφαρίσει, όμως οι Ολλανδοί είχαν καλές τοποθετήσεις και αμυνόταν σωστά. Όμως η ισοφάριση ήρθε τελικά στο 87' όταν ο Γερεμέγιεφ σκόραρε με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Κένι από τα δεξιά. Μάλιστα ο Σουηδός είχε την ευκαιρία να γίνει ο μεγάλος ήρωας και να γυρίσει εκ νέου το παιχνίδι, όμως το πλασέ του πέρασε έξω στο 89'.

Ο σκόρερ Γερεμέγιεφ / Eurokinissi

Στην τελευταία φάση του αγώνα μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χλίνσον εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 2-3.