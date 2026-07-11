Ολυμπιακός-Λέουβεν 1-1: Τιμωρήθηκαν στα τελευταία λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» στο 2ο φιλικό

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο 2ο ημίχρονο, με πολλές ευκαιρίες και γκολ από τον Αντρέ Λουίς(68'), αλλά μία απροσεξία στην άμυνα έφερε την ισοφάριση από τον Μουρού(87').

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Σε ένα πολύ «φτωχό» πρώτο ημίχρονο, υπήρχαν μόνο δύο καλές στιγμές στο παιχνίδι, μία για κάθε ομάδα. Ανησυχία στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» με τραυματισμό του Κλέιτον.

Η ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Γιάρεμτσουκ στο 16'

Ο Γιάρεμτσουκ μετά τη χαμένη του ευκαιρία

Ο τραυματισμός του Κλέιτον

Ο Κλέιτον τραυματισμένος δεν μπόρεσε να συνεχίσει

Στο δεύτερο ημίχρονο με τις διαφορετικές εντεκάδες και αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέλσον Μαρτίνς, βρήκαν το γκολ στο 68' με τον Αντρέ Λουίς.

Ο Αντρέ Λουίς πανηγυρίζει

Οι «ερυθρόλευκοι» δε κράτησαν το 0, έχασαν τη μία ευκαιρία πίσω απ' την άλλη και με κεφαλιά του Μουρού πάνω από τον Μαφέο, ισοφαρίστηκαν σε 1-1.

Τελικό σκορ 1-1

Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας, Κλέιτον.