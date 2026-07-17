«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ για Τζολάκη: «Κατά 95% κλεισμένη η μεταγραφή»

Ένας ακόμη Έλληνας, μετά τους Κωστούλα,Τζίμα και πλέον Χρήστο Τζόλη, ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Premier League και την ομάδα του πλόυσιου Τούρκου Ατζούν Ιλίτζαλι, τη Χαλ Σίτι.

Πρόκειται για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος ήταν λογικό μετά τις εκπληκτικές χρονιές του με τους Πειραιώτες να κάνει και αυτός το «μεγάλο βήμα».

Όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, η μετακίνηση του διεθνή τερματοφύλακα των Πειραιωτών στην αγγλική ομάδα έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Συγκεκριμένα το μόνο που απομένει για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή είναι να βρεθεί ο Τζολάκης στο Νησί για ιατρικά και υπογραφές.

Konstantinos Tzolakis move to Hull City is 95% completed. Medical and signing the contract is left but everything else has been agreed.



Sergej Jakirović expects him to arrive Tuesday or Wednesday next week!



What a signing that is! #HCAFC #OlympiakosFC

pic.twitter.com/97A4hMdDdP — Kurt Johansson (@KurtJohansson_) July 17, 2026

Ο νεαρός κίπερ, μετράει 186 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ το συμβόλαιο του έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι.