«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ για Τζολάκη: «Κατά 95% κλεισμένη η μεταγραφή»
Ο Προπονητής της Χαλ Σίτι Σεργκέι Γιακίροβιτς, ανέφερε ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι με το «ένα πόδι» στην ομάδα του Ατζούν Ιλίτζαλι.
Ένας ακόμη Έλληνας, μετά τους Κωστούλα,Τζίμα και πλέον Χρήστο Τζόλη, ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Premier League και την ομάδα του πλόυσιου Τούρκου Ατζούν Ιλίτζαλι, τη Χαλ Σίτι.
Πρόκειται για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος ήταν λογικό μετά τις εκπληκτικές χρονιές του με τους Πειραιώτες να κάνει και αυτός το «μεγάλο βήμα».
Όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς, η μετακίνηση του διεθνή τερματοφύλακα των Πειραιωτών στην αγγλική ομάδα έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Συγκεκριμένα το μόνο που απομένει για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή είναι να βρεθεί ο Τζολάκης στο Νησί για ιατρικά και υπογραφές.
Ο νεαρός κίπερ, μετράει 186 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ το συμβόλαιο του έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι.