Ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση για Χιλ - Αυτή είναι προσφορά των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του Ορλάντο Χιλ. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, οι Πειραιώτες δεν έχουν εκδηλώσει μόνο ένα απλό ενδιαφέρον, αλλά κατέθεσαν επίσημη πρόταση για να κάνουν δικό τους τον Παραγουανό τερματοφύλακα, ο οποίος ξεχώρισε στο Μουντιάλ με την χώρα του.

Σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν επίσημη πρόταση για να αποκτήσουν το 100% των οικονομικών δικαιωμάτων του 26χρονου γκολκίπερ. Ωστόσο η Σαν Λορέντζο κατέχει μόνο το 50% των δικαιωμάτων του διεθνούς τερματοφύλακα και τον αξιώνει γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου η απάντηση του Αργεντίνικου συλλόγου, στην πρώτη προσφορά του Ολυμπιακού ήταν αρνητική, καθώς φέρεται να μην κάλυπτε τα θέλω της Σαν Λορέντζο, η οποία αναμένει νέα βελτιωμένη πρόταση από την πειραϊκή ΠΑΕ.

🚨Oferta de #Olympiacos 🇬🇷 por Orlando Gill.



📌Para comprar el 100% por el arquero 🇵🇾



📍#SanLorenzo pretende la cláusula, US$ 7M netos, ya que posee solo el 50% de los derechos economicos.



ℹ️ com @Wilson11G pic.twitter.com/cvsVAAJdwX — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 14, 2026

Το προφίλ του Ορλάντο Χίλ

Ο Χιλ είναι 26χρονος τερματοφύλακας ύψους περίπου 2 μέτρων. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ομάδα της Σαν Λορέντζο, όπου αγωνίζεται εκεί έως σήμερα, ενώ ξεχώρισε με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στο φετινό Μουντιάλ. Πιο συγκεκριμένα στα παιχνίδια κόντρα σε Τουρκία και Αυστραλία, κατέγραψε συνολικά 11 αποκρούσεις. Το καλύτερο του παιχνίδι το έκανε κόντρα στην Γερμανία για την φάση των «32» του Μουντιάλ, όπου σε 120 λεπτά σημείωσε 5 επεμβάσεις ενώ στην διαδικασία των πέναλτι, «σταμάτησε» τους Γερμανούς δύο φορές και έδωσε την πρόκριση στην Παραγουάη.