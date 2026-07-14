Η Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφέρεται για τον Ορτέγκα και ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για την Ρίβερ Πλέιτ. Τα μέσα της Αργεντινής αποκαλύπτουν πως Ολυμπιακός και Ρίβερ Πλέιτ, έχουν ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε οι Αργεντίνοι να αποκτήσουν τον αριστερό μπακ των Πειραιωτών.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, αναφέρει πως πράγματι οι δύο ομάδες συζητούν για την περίπτωση του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, αλλά και πως η συμφωνία απέχει πολύ ακόμα από το να πραγματοποιηθεί.

🚨#River tiene negociaciones por Francisco Ortega.



📍El lateral izquierdo de #Olympiacos 🇬🇷 es el objetivo de la reforzar el sector como contó @Ferpadron



📌Los clubes cruzan propuestas y, por el momento, están lejos del acuerdo. pic.twitter.com/Crl3JYGQXV — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 14, 2026

Ο Ορτέγκα έχει «εκτοξεύσει» την χρηματιστηριακή του αξία και με βάσει το Transfermarkt κοστολογείται γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ομάδα των «ερυθρόλευκων» μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Υπενθυμίζουμε πως ο Αργεντίνος υπέγραψε με τον Ολυμπιακό το 2023 και δαπανήθηκαν 4.5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του. Με τον Ολυμπιακό σημείωσε 107 συμμετοχές και κατέγραψε 1 γκολ και 8 ασίστ.