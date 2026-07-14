Αστέρας Τρίπολης AKTOR: Η «μεγάλη» επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ο Αστέρας ΑKTOR προχώρησε σε μια μεταγραφή «έκπληξη» ενόψει της νέας σεζόν, αφού ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην Τρίπολη.

Ο Κουρμπέλης αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε μιας και είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη στην Σαουδική Αραβία.

Ο 32χρονος χαφ αποτελούσε μεγάλη επιθυμία της ιδιοκτησίας για να φέρει πίσω στην Ελλάδα και την Τρίπολη τον «Κούρμπε» ο οποίος είναι κι ενεργό μέλος της Εθνικής ομάδας.

Ο Κουρμπέλης θα βρεθεί την Τετάρτη στην Τρίπολη και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μέχρι την Παρασκευή ώστε το Σάββατο να πετάξει για την Ολλανδία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Αστέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Εκτός από το μέγεθος της μεταγραφής, με αυτή τη κίνηση ο Αστέρας της νέας εποχής βάζει πολύ γερές βάσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα. Μία ομάδα που δείχνει πως βασίζεται στις ρίζες της και στις αξίες της μιας κι έντυσε στα κιτρινομπλέ τον δικό του αρχηγό!

Οι αριθμοί του Κουρμπέλη

Ο Αστέρας ΑΚΤOR εκτός από μία κίνηση που σημαίνει πολλά για τον σύλλογο έκανε και μια τρομερά ποιοτική προσθήκη στα χαφ του. Στα 32 του ο Δημήτρης Κουρμπέλης έχει γράψει 401 επαγγελματικές συμμετοχές έχοντας 14 γκολ και 13 ασίστ.

Συνολικά ο Κουρμπέλης έχει:

Αστέρας 131 ματς, 3 γκολ, 1 ασίστ

131 ματς, 3 γκολ, 1 ασίστ Παναθηναϊκός 174 ματς, 8 γκολ, 10 ασίστ

174 ματς, 8 γκολ, 10 ασίστ Αλ Καλίτζ 52 ματς 3 γκολ, 2 ασίστ

52 ματς 3 γκολ, 2 ασίστ Φατίχ Καραγκουμρουκ 16 ματς

16 ματς Τραμπζονσπόρ 6 ματς

Επιπλέον, έχει 54 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα με την οποία έχει σημειώσει και 3 γκολ.

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Η τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα των «Αρκάδων»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης τον Δεκέμβριο του 2016, λίγο πριν πάρει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα της Αρκαδίας ήταν στα μέσα εκείνου του μήνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη του θητεία (2010–2016) με συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.