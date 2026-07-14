ΠΑΟΚ: Ο Παντελής Χατζηδιάκος προβάρει τα «ασπρόμαυρα»

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου και όπως φαίνεται ο διεθνής αμυντικός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Οι επαφές των ανθρώπων του Δικεφάλου με την Κοπεγχάγη παρουσίασαν σημαντική πρόοδο το τελευταίο διάστημα και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, προκειμένου να δοθεί το οριστικό «πράσινο φως» από τον δανέζικο σύλλογο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Χατζηδιάκος τα έχει βρει με τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο Έλληνας διεθνής έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του εδώ και αρκετές ημέρες. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε τριετή συνεργασία, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να φτάνουν κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες με την Κοπεγχάγη, ο Χατζηδιάκος θα ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, ώστε να ενσωματωθεί στο σύνολο του Αλέσιο Λίσι.

Πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην Ελλάδα

Ο 28χρονος στόπερ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επαγγελματικό επίπεδο στην Ελλάδα. Μετά την αποχώρησή του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Άλκμααρ, όπου έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ακολούθησαν η Κάλιαρι και η Κοπεγχάγη, ενώ αποτελεί σταθερή επιλογή στην Εθνική Ελλάδας, με 41 συμμετοχές.

Την περασμένη σεζόν ήταν βασικό στέλεχος της Κοπεγχάγης, καταγράφοντας 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο γκολ και μία ασίστ, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στους πρωταθλητές Δανίας.