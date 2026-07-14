Σπαρακτικές εικόνες στο τελευταίο «αντίο» της 15χρονης Άννας-Μαρίας του ΠΑΟΚ
Φίλοι, συγγενείς και συναθλητές έδωσαν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη, φίλοι, συγγενείς και συναθλητές αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη που έχασε τη ζωή της μετά από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.
Η εκκλησία ήταν γεμάτη από στεφάνια που έχουν αφήσει οι οικείοι της και η ομάδα της, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.
Η Άννα-Μαρία Πανταζώνη (ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ) άφησε τη τελευταία της πνοή την Παρασκευή (10/7) στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 12:00, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.
Δείτε εικόνες από την κηδεία της 15χρονης Αννας-Μαρίας: