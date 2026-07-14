Σπαρακτικές εικόνες στο τελευταίο «αντίο» της 15χρονης Άννας-Μαρίας του ΠΑΟΚ

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στην Άνω Πόλη, φίλοι, συγγενείς και συναθλητές αποχαιρέτησαν την 15χρονη Άννα-Μαρία Πανταζώνη που έχασε τη ζωή της μετά από το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Η εκκλησία ήταν γεμάτη από στεφάνια που έχουν αφήσει οι οικείοι της και η ομάδα της, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.

Η Άννα-Μαρία Πανταζώνη (ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ) άφησε τη τελευταία της πνοή την Παρασκευή (10/7) στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 12:00, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Δείτε εικόνες από την κηδεία της 15χρονης Αννας-Μαρίας:

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