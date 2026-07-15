Επίσημο: Ο Κουρμπέλης επέστρεψε στον Αστέρα AKTOR μέχρι το 2028

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε και επίσημα στον Αστέρα AKTOR, με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν την έναρξη της δεύτερης θητείας του διεθνούς μέσου στην ομάδα που τον ανέδειξε. Ο 32χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028, επιστρέφοντας στην Τρίπολη έπειτα από μία μακρά διαδρομή σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Κουρμπέλης αποτελεί «παιδί» του Αστέρα, καθώς εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2008 και έγινε επαγγελματίας δύο χρόνια αργότερα. Μέχρι το 2016 φόρεσε 131 φορές τη φανέλα των Αρκάδων, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ υπήρξε αρχηγός της ομάδας στις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της, με συμμετοχές στους ομίλους του Europa League και παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για επτά χρόνια στον Παναθηναϊκό, όπου επίσης φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ ακολούθησαν θητείες στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα ηγετικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδας, μετρώντας 54 συμμετοχές και τρία γκολ με το εθνόσημο. Στην ανακοίνωσή του, ο Αστέρας AKTOR καλωσόρισε ξανά τον Αρκά διεθνή μέσο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η επιστροφή του θα συνοδευτεί από νέες επιτυχίες για τον σύλλογο.