Μεταγραφικό «μπαμ» του Αστέρα AKTOR - Απέκτησε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα

Σε μεταγραφικό «πυρετό» έχει εξελιχθεί το καλοκαίρι του Αστέρα AKTOR, κλείνοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση, εκείνη του Σουηδού εξτρέμ Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο 26χρονος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το Who is Who του παίκτη

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τοντέλα ως δανεικός από την τουρκική ομάδα με συνολικά 10 συμμετοχές. Στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Σεντ Τζόνστον (14 γκολ σε 51 συμμετοχές), στην ΑΙΚ Στοκχόλμης (ένα γκολ σε 23 ματς) και στην Σάντερλαντ (τέσσερα τέρματα σε 18 εμφανίσεις). Με την αγγλική ομάδα μέτρησε επίσης 15 γκολ σε 41 ματς στην Κ18, ισάριθμα γκολ σε 62 αγώνες με την Κ23.

Ο Κιμπιόκα εκμεταλλεύεται την ντρίμπλα του και πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, οι κινήσεις του είναι αρκετά επικίνδυνες, ενώ ψάχνει τον χώρο, ώστε να σουτάρει ή να σεντράρει προς την περιοχή.



