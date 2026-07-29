«Ταράζει» τα νερά ο Αστέρας AKTOR - Έκανε δικό του τον Παπακανέλλο

Ο Αστέρας AKTOR ολοκληρώνει μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τονΟλυμπιακό για τον δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλλου. Με την προσθήκη του 20χρονου μεσοεπιθετικού, οι Αρκάδες ενισχύουν ουσιαστικά το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας τους, αποκτώντας έναν από τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες ποδοσφαιριστές της νέας γενιάς.

Η περίπτωση του Παπακανέλλου αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου. Οι άνθρωποι του Αστέρα αναζητούσαν έναν νεαρό Έλληνα με ποιότητα, προοπτική και δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα από το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους».

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο νεαρός άσος αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρα, ώστε να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Ο Παπακανέλλος συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας Νέων, που κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2023/24, ενώ στη συνέχεια έκανε τα πρώτα του βήματα και στην πρώτη ομάδα, καταγράφοντας συνολικά εννέα συμμετοχές.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρίο Άβε, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πραγματοποίησε 22 εμφανίσεις, συνεχίζοντας την αγωνιστική του εξέλιξη σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.

Πλέον, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα του Αστέρα AKTOR. Οι Αρκάδες συνεχίζουν με συνέπεια την ενίσχυση του ρόστερ τους, με στόχο να παρουσιάσουν ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό σύνολο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.