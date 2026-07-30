Χαλάει του Σαλάχ Εντίν στον Ολυμπιακό - Τι αναφέρουν ολλανδικά δημοσιεύματα

Ο Άνας Σαλάχ Εντίν, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο μεταγραφικό επίκεντρο του Ολυμπιακού, καθώς το όνομα του «έπαιζε» πολύ για την θέση του αριστερού μπακ των Πειραιωτών.

Μάλιστα το απόγευμα της Τετάρτης(29/07), δημοσιεύματα από την Ιταλία, ανέφεραν πως Ολυμπιακός και Ρόμα, είχαν συμφωνήσει για την μεταγραφή του Μαροκινού στο λιμάνι, με τους «ερυθρόλευκους», να προσφέρουν στους Ρωμαίους ένα ποσό γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται να άλλαξαν. Όπως αποκαλύπτει ο Ολλανδός ρεπόρτερ, Ρικ Έλφρινκ, ο 24χρονος αριστερός μπακ, εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης καλύτερων προτάσεων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολλανδός δημοσιογράφος

«Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν ενδέχεται να πάει στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες πλησιάζουν σε συμφωνία με τη Ρόμα, όμως δεν τα έχουν βρει με τον παίκτη, ο οποίος εξετάζει και άλλες επιλογές για το μέλλον του. Ήταν μια σημαντική προσθήκη για την Αϊντχόφεν πέρσι και τώρα υπάρχει αναμονή για το μέλλον του. Η πόρτα της PSV ωστόσο είναι κλειστή».