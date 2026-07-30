Κουλιεράκης: «Στην τελική ευθεία οι επαφές για τη μεταγραφή στη Ρόμα»

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρόμα βρίσκεται στην τελική της φάση, με τους «τζιαλορόσι» να έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία αναμένεται να κλείσει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα περιλαμβάνει και επιπλέον μπόνους.

Παράλληλα, στην Ιταλία αναφέρουν πως ο Έλληνας διεθνής στόπερ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Ρόμα για πενταετές συμβόλαιο, με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα προβλεπόμενα μπόνους.

Οι επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (29/7) και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή το συντομότερο δυνατό. Ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει εκφράσει την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Ρόμα, γεγονός που έχει διευκολύνει σημαντικά την πορεία των συζητήσεων.

Όπως μεταδίδουν το «Calciomercato» και το ιταλικό «Sky Sports», η σημερινή ημέρα (30/7) είναι καθοριστική, αφού οι δύο πλευρές καλούνται να διευθετήσουν τις τελευταίες οικονομικές εκκρεμότητες, κυρίως γύρω από τα μπόνους και τους όρους της συμφωνίας με τη Βόλφσμπουργκ.

Στο στρατόπεδο της Ρόμα επικρατεί αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα έχει θετική κατάληξη, καθώς ο ιταλικός σύλλογος φαίνεται πως άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό από την Κρίσταλ Πάλας, την Μπενφίκα, αλλά και τη Γιουβέντους, η οποία είχε επίσης συνδεθεί με τον Έλληνα στόπερ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Roma, più vicino Koulierakis: parti ai dettagli per un'operazione superiore ai 15 milioni #SkySport #SkyCalciomercatohttps://t.co/p2cIeU5rLa — skysport (@SkySport) July 30, 2026

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις τελικές διαπραγματεύσεις, ο Κουλιεράκης αναμένεται να αποτελέσει την αμυντική προσθήκη που επιθυμούσε ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για τη νέα σεζόν.