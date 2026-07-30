Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, με την μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς αυτή συμφώνησε το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ με την ομάδα της Φαμαλικάο, προκειμένου να στείλει τον 21χρονο Πορτογάλο στο λιμάνι.

«Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον θρύλο»

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Póvoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicão, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicão το 2018.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας του.

Ο Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sá, όπως είναι το πλήρες του όνομα, είναι διεθνής με την U18, U19, U20 και U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Γκουστάβο, καλώς ήλθες στον Θρύλο!»

Μάλιστα πριν την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, ο Πειραϊκός σύλλογος, μέσω δημοσίευσης στα social media του, προανήγγειλε την μεταγραφή του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Το προφίλ του Γκουστάβο Σα

Γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου 2004 στην Πόβοα ντε Βαρζίμ, ο Σα αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά μπορεί να παίξει με την ίδια ευχέρεια ως εσωτερικός χαφ σε τριάδα, ακόμη και στα άκρα πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας σημαντική τακτική ευελιξία. Έχει ύψος περίπου 1,89 μέτρα, είναι δεξιοπόδαρος και αποτελεί διεθνή με όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, φτάνοντας μέχρι την U21.

Ο Σα θυμίζει περισσότερο έναν box-to-box δημιουργό παρά έναν καθαρό οργανωτή.

Δεν περιμένει την μπάλα στα πόδια. Κινείται συνεχώς, αλλάζει θέσεις, συνεργάζεται με τους εξτρέμ και τους επιθετικούς και δημιουργεί υπεραριθμίες.

Έχει επίσης την ποιότητα να κρατήσει την κατοχή όταν η ομάδα πιέζεται, ενώ μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα αρκετά μέτρα στο γήπεδο πριν τη μοιράσει.

Αμυντικά δεν είναι αδιάφορος. Πιέζει ψηλά, συμμετέχει στο pressing και ακολουθεί τις οδηγίες του προπονητή χωρίς την μπάλα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για ομάδες που θέλουν να κυριαρχούν.

Στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας κατέγραψε: