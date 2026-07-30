Η στάση του προπονητή της Λουντογκόρετς για την υπόθεση Στάνιτς - Ολυμπιακού

Εκτός από το μεταγραφικό σίριαλ του Σαλάχ Εντίν, ένα ακόμα ήρθε στο προσκήνιο του Ολυμπιακού. Ο λόγος για την υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς.

Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη μεταγραφή είχε «παγώσει», εξαιτίας ενός ανεπίσημου εκπροσώπου του Σέρβου, καθώς ζήτησε διπλάσιο ποσό χρημάτων από αυτό που είχε συμφωνηθεί. Όμως μέσα από την γενέτειρα του παίκτη, κάνουν λόγο για νέο κύκλο συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών και μάλιστα με πρωτοβουλία του ίδιου του Στάνιτς.

Ως εκ τούτου η Λουντογκόρετς θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα προκριματικά του Conference League, το βράδυ της Πέμπτης (30/7, 21:00) και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα, ο προπονητής των Βουλγάρων, Τόμας Ράις, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για πιθανή μεταγραφή του Στάνιτς στον Ολυμπιακό με τον ίδιο να αποφεύγει να απαντήσει, λέγοντας πως ο Στάνιτς αυτή την στιγμή είναι παίκτης της Λουντογκόρετς.

«Ο Πέταρ Στάνιτς είναι αυτή τη στιγμή παίκτης της Λουντογκόρετς. Είναι αρκετά συγκεντρωμένος και αυτό φάνηκε στον αγώνα με την Ντούναβ. Στόχος μας, τόσο με τον Φίλιπ όσο και με τον Πέταρ Στάνιτς, είναι να τους βοηθήσουμε να βελτιωθούν, να τους βοηθήσουμε να αποδώσουν καλύτερα, να τους διευκολύνουμε. Τόσο ο Φίλιπ όσο και ο Πέταρ Στάνιτς αισθάνονται χαρούμενοι και επικεντρώνονται στην απόδοσή τους για τη Λουντογκόρετς», δήλωσε χαρακτηριστικά.