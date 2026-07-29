Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα - «Έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας»

Ο Γκουστάβο Σα βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει ύψος 1,89 μ., εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος κατά την άφιξή του, υπογραμμίζοντας ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στη νέα του ομάδα.

Ο νεαρός άσος στάθηκε επίσης στην παρουσία αρκετών Πορτογάλων και Βραζιλιάνων στο ρόστερ των Πειραιωτών, τονίζοντας πως η ύπαρξη ποδοσφαιριστών που γνωρίζει από το πορτογαλικό πρωτάθλημα αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην απόφασή του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Τσικίνιο, ο Ζότα και ο Κάρμο, που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να έρθω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Γκουστάβο Σα ξεκαθάρισε ότι μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του «8» όσο και του «10», ενώ τόνισε πως προτεραιότητά του είναι να υπηρετεί το σύνολο.

«Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Πιστεύω πως είμαι ένας έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού μου», δήλωσε ο νέος άσος του Ολυμπιακού.