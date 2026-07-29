«Ο Άρης ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ράφα Μίρ», υποστηρίζουν στην Ισπανία

Ο Άρης συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ABC Sevilla έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ράφα Μιρ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του.

Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός, με ύψος 1,91 μ., αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους».

Η περίπτωση του Μιρ είχε απασχολήσει έντονα την ισπανική επικαιρότητα, καθώς είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 8,5 ετών για υπόθεση βιασμού και είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η νεότερη δικαστική εξέλιξη του επιτρέπει να ταξιδέψει και να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα εκτός Ισπανίας. Ωστόσο, φέρεται να του έχει επιβληθεί ο όρος να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο ισπανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης.

Ο Ράφα Μιρ δεν συμμετείχε στη φετινή προετοιμασία της Σεβίλλης, καθώς δεν υπολογιζόταν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα της Έλτσε, με την οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε 27 συμμετοχές στη La Liga.

