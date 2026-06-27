Άρης: Επένδυση στο μέλλον με τον 20χρονο Ντιαλό Σανουσί

Σε μια μεταγραφή με φόντο το μέλλον προχώρησε ο Άρης. Οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τον 20χρονο Ιβοριανό μέσο, Ντιαλό Σανουσί, επενδύοντας σε ένα νεαρό ταλέντο από την Αφρική.

Ο νεαρός μέσος ανήκε από το 2024 στο δυναμικό της δανέζικης Νόρτζελαντ, μια ομάδα γνωστή για την εξαιρετική ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Εκεί κατέγραψε επτά συμμετοχές με τα τμήματα υποδομής, ενώ είχε και παρουσίες στην αποστολή της πρώτης ομάδας, χωρίς ωστόσο να πάρει επίσημο χρόνο συμμετοχής.

Η άφιξη του Σανουσί στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (28/06). Τη Δευτέρα (29/06) αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Θεσσαλονικείς.