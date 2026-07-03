Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Γκράντ ως σύμβουλο διοίκησης - Η προπονητική του εμπειρία και ο τελικός

Η ΠΑΕ Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Αβραμ Γκράντ και τον επέλεξε για τη θέση του σύμβουλου διοίκησης.

Το who is who του Ισραηλινού.

Ο Άβραμ Γράντ, είναι ένας αρκετά γνώριμος προπονητής, που κάθισε στον πάγκο αρκετών ομάδων και λόγω ηλικίας(71), τα μάτια του έχουν δει πολλά..

Έγινε ευρέως γνωστός από τη θητεία του στην Chelsea το 2007-08, όταν διαδέχθηκε τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε μόλις μία σεζόν, οδήγησε τους «μπλε» στον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη Manchester United, ενώ διεκδίκησε μέχρι τέλους και τον τίτλο της Premier League.

Προφανώς έχει προπονήσει και ομάδες στη πατρίδα του, όπως Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάϊφα, ενώ έχει υπάρξει και στον πάγκο της Εθνικής Ισραήλ, χωρίς να καταφέρει να διακριθεί.

Στην ΠΑΕ, ο Γκράντ αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο με στόχο να ενισχύσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό του συλλόγου. Η εμπειρία του αναμένεται να αξιοποιηθεί στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, στην αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και μεταγραφικών στόχων, καθώς και στη διαμόρφωση της συνολικής αγωνιστικής στρατηγικής. Οι διεθνείς επαφές και η πολυετής παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο θεωρούνται σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή του Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Άβραμ Γκραντ ως νέου Συμβούλου Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους και Εθνικές Ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει τον Σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός κι εκτός γηπέδου».