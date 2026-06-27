Μουντιάλ 2026: Εισιτήρια από «χρυσάφι» φτάνουν τα 6.000 ευρώ σε παιχνίδι ομίλων

Η Κολομβία και η Πορτογαλία κοντράρονται για την τρίτη αγωνιστική του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρώτη θέση.



Το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση έχει εκτοξευθεί, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως το πιο «καυτό» παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό πως περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια φίλαθλοι επιχείρησαν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το παιχνίδι στο Μαϊάμι, ενώ στη δευτερογενή αγορά οι τιμές ξεκινούν από περίπου 6.000 ευρώ.

🚨🇵🇹 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Portugal vs Colombia is officially the most wanted group-stage match at the World Cup!



More than 5 million people tried to buy tickets in the first 24 hours, and resale tickets are already selling for over $6,000. pic.twitter.com/yGvf3u8zzA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026

Θυμίζουμε ότι, η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο έχει έξι βαθμούς μετά τις νίκες της με 3-1 και 1-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν και το Κονγκό αντίστοιχα και βρίσκεται στην πρώτη θέση του γκρουπ, από την άλλη, το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχει τέσσερις, αφότου αναδείχθηκε ισόπαλο με 1-1 κόντρα στην αφρικανική χώρα και επικράτησε με 5-0 του Κουσάνοφ και της παρέας του.

Αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, η δεύτερη Πορτογαλία αναμένεται να αντιμετωπίσει στην φάση των «32» την δεύτερη του 12ου ομίλου, Κροατία, ενώ η Κολομβία την Γκάνα που όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί στην τρίτη θέση του ίδιου γκρουπ.

Οι Ίβηρες αναμένεται να βρεθούν σε πιο δύσκολο μονοπάτι, μιας και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία - Αυστρία, ενώ στα προημιτελικά Γερμανία ή Γαλλία. Από την άλλη, η Κολομβία στον επόμενο νοκ άουτ γύρο θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία - Ιράν και στα προημιτελικά πιθανώς με την Αργεντινή.