Μουντιάλ 2026: Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες για τη φάση των «32»

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε και πλέον οι ομάδες που πέρασαν στρέφονται στο «μονοπάτι των 32», με φόντο τη πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι 32 ομάδες που κατάφεραν να ξεπεράσουν το πρώτο εμπόδιο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ άουτ, εκεί όπου πλέον κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η συνέχεια της διοργάνωσης προμηνύεται ακόμη πιο συναρπαστική, καθώς το πρόγραμμα της φάσης των «32» περιλαμβάνει σπουδαία ζευγάρια, αναμετρήσεις ανάμεσα σε παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, αλλά και ευκαιρίες για ομάδες-έκπληξη να συνεχίσουν την εντυπωσιακή τους πορεία.

Τα ζευγάρια, οι μέρες και οι ώρες των αγώνων

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς

2. 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία

3. 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη

4. 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο

5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Iσημερινός

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό

9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα