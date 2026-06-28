Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1: Ο Εστάκιο με... buzzer beater «έσπασε» το αφρικανικό τείχος

Έναν ήρωα έψαχνε ο Καναδάς στο φινάλε και τον βρήκε στο πρόσωπο του Εστάκιο! Οι Καναδοί έκαμψαν την αντίσταση των μαχητικών Νοτιοαφρικανών (0-1) στις καθυστερήσεις του αγώνα και τσέκαραν το εισιτήριο τους για την φάση των «16» του Μουντιάλ.

Η λύτρωση ήρθε από τα πόδια του 29χρονου μέσου της LA FC, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ στα όρια της περιοχής έκανε την δουλειά και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση. Εκεί, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ολλανδία ή Μαρόκο, για να δώσει συνέχεια στην πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Νότια Αφρική δημιούργησε την πρώτη τελική του αγώνα, επιχειρώντας ένα μακρινό σουτ με τον Μοκοένα στο οποίο ο Κρεπό έκανε ασταθή επέμβαση.

Ο Καναδάς άρχισε να δημιουργεί με την σειρά του καλύτερες προϋποθέσεις, χωρίς να φτιάξει πάντως μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 17' ο Ντέιβιντ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία, όταν ανενόχλητος μέσα από την μικρή περιοχή δεν εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ της ομάδας του.

Οι στατικές φάσεις ήταν και ο μόνος τρόπος απειλής των Καναδών που στο τέλος του πρώτου μέρους πήγαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Η κεφαλιά του Μπομπίτο απομακρύνθηκε στην γραμμή από τον Μοντίμπα, με τον Γουίλιαμς στην συνέχεια να απομακρύνει και το ριμπάουντ αποτρέποντας το 0-1.

Στην επανάληψη η μορφή του αγώνα παρέμεινε ίδια. Η Νότια Αφρική αρχικά προσπαθούσε να κρατήσει κοντά τις γραμμές τις περιορίζοντας τους κινδύνους, ενώ ο Καναδάς με την σειρά του αν και είχε την κατοχή της μπάλας, απέφευγε τα ρίσκα. Ένα σουτ του Άπολις ήταν η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία στο 2ο ημίχρονο.

Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 65 σε μια αντεπίθεση του Καναδά, με τον Ολουβασέγι να πλασάρει δύσκολα μετά την προβολή του Εμπογκάζι και την μπάλα να απομακρύνεται σε κόρνερ σωτήρια.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι άγγιξαν το γκολ με το συρτό σουτ του Πρόμις στο 76ο λεπτό, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Γουίλιαμς.

Η είσοδος του Ντέιβις έδωσε πνοή μεσοεπιθετικά στον Καναδά, με τον μπακ της Μπάγερν να συνεργάζεται αμέσως με τον Ντέιβιντ ο οποίος πλάσαρε από δύσκολη γωνία και νικήθηκε από τον Γουίλιαμς.

Ο Άπολις προσπάθησε με ένα ακόμα μακρινό σουτ να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του, ο Κρεπό μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

Ο ήρωας του Καναδά βρέθηκε στις καθυστερήσεις, εκεί όπου ο Εστάκιο πήρε το «ριμπάουντ» μιας κακής απομάκρυνσης στα όρια της αντίπαλης περιοχής, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Γουίλιαμς.

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μοντιμπά, Εμποκαζί, Μουντό, Οκόν, Μοκοένα, Σίτχολ, Άπολις, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μακγκοπά

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Μπομπίτο, Λαρέια, Εστάκιο, Μίλαρ, Σαλιμπά, Ντέιβιντ, Ολουβασέγι, Μπιουκάναν