Το πλακάτ της σεζόν στο Μουντιάλ: «Πουλήσαμε την καμήλα μας για αυτά τα εισιτήρια!»

Το Μουντιάλ στα γήπεδα Αμερικής, Καναδά και Μεξικό συνεχίζει να χαρίζει μοναδικές στιγμές, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στις εξέδρες. Ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της φάσης των ομίλων δεν ήταν κάποιο εντυπωσιακό γκολ ή μια σπουδαία απόκρουση, αλλά ένα πανό που έκλεψε την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αργεντινή, ένας φίλαθλος σήκωσε ένα πλακάτ με τη φράση: «We sold our camel for these tickets!» («Πουλήσαμε την καμήλα μας για αυτά τα εισιτήρια!»), προκαλώντας αμέσως χαμό στα social media.

Η ευρηματική ατάκα έγινε μέσα σε λίγες ώρες αντικείμενο χιλιάδων κοινοποιήσεων και σχολίων, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ως το πιο αστείο πανό της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Το μήνυμα αποτυπώνει το πάθος των φιλάθλων που ταξίδεψαν για να ζήσουν από κοντά έναν αγώνα απέναντι στην Αργεντινή και να δουν τον Λιονέλ Μέσι να αγωνίζεται σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, πιθανότατα στο τελευταίο της σπουδαίας καριέρας του.