«Τρίζει» η καρέκλα του Δώνη όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Σαουδική Αραβία, η καρέκλα του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της εθνικής ομάδας φαίνεται να «τρίζει». «Τα Πράσινα Γεράκια» κατάφεραν να συγκεντρώσουν μόλις δύο βαθμούς στην φάση των ομίλων του φετινού Μουντιάλ και «γεύτηκαν» τον πρόωρο αποκλεισμό τους από την διοργάνωση.

Αυτό το γεγονός φαίνεται να έχει προκαλέσει μια έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της διοίκησης της Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας η οποία σκέφτεται σοβαρά να λύσει την συνεργασία της με τον Έλληνα προπονητή, παρόλο που ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι Σαουδάραβες σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα και «τσεκάρουν» αρκετούς προπονητές για την αντικατάσταση του Γιώργου Δώνη. Ο εκλεκτός της Ομοσπονδίας ωστόσο φαίνεται να είναι ο Ζόρζε Ζεσούς όπου τελευταία του θητεία ήταν στην Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.