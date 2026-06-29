Μουντιάλ: Ο υπολογιστής «μίλησε», αυτό θα είναι το ζευγάρι του τελικού

Βρισκόμενοι στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ, αρχίζει η αγωνία και οι προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού από τις διασταυρώσεις.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό μοντέλο από το «Football Meets Data», παρουσιάζει τις πιο συχνές προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ, με βάση χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το πιο πιθανό ζευγάρι που εμφανίζεται συχνότερα στον τελικό είναι το Γαλλία – Αργεντινή, το οποίο συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων σεναρίων στις προσομοιώσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιθανή επανάληψη του τελικού του 2022.

🇫🇷 France v Argentina 🇦🇷 is currently the Final matchup that appears in the highest number of simulations.



It would be a repeat of the 2022 World Cup final.



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/Plh4RVDrQ9 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 29, 2026

Αναλυτικά τα υπόλοιπα πιθανά ζευγάρια