Μουντιάλ: Ο υπολογιστής «μίλησε», αυτό θα είναι το ζευγάρι του τελικού
Οι προσομοιώσεις του Football Meets Data έβγαλαν το πιθανότερο ζευγάρι στον τελικό του Μουντιάλ 2026.
Βρισκόμενοι στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ, αρχίζει η αγωνία και οι προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού από τις διασταυρώσεις.
Ένα ενδιαφέρον στατιστικό μοντέλο από το «Football Meets Data», παρουσιάζει τις πιο συχνές προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ, με βάση χιλιάδες προσομοιώσεις για την εξέλιξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το πιο πιθανό ζευγάρι που εμφανίζεται συχνότερα στον τελικό είναι το Γαλλία – Αργεντινή, το οποίο συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων σεναρίων στις προσομοιώσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο μια πιθανή επανάληψη του τελικού του 2022.
Αναλυτικά τα υπόλοιπα πιθανά ζευγάρια
- Γαλλία – Αργεντινή: 8.0%
- Ισπανία – Αργεντινή: 6.5%
- Γαλλία – Αγγλία: 5.8%
- Αγγλία – Ισπανία: 4.7%
- Βραζιλία – Γαλλία: 4.1%
- Ολλανδία – Αργεντινή: 3.3%
- Βραζιλία – Ισπανία: 3.1%
- Ολλανδία – Αγγλία: 2.5%
- Γερμανία – Αργεντινή: 2.2%
- Πορτογαλία – Αργεντινή: 2.2%
- Γαλλία – Κολομβία: 2.1%
- Αγγλία – Πορτογαλία: 1.8%
- Αγγλία – Γερμανία: 1.7%
- Κολομβία – Ισπανία: 1.7%
- Ολλανδία – Βραζιλία: 1.4%