«Πυρά» Νάγκελσμαν κατά της διαιτησίας: «Υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να κερδίσεις βρώμικα»

Η πρώτη έκπληξη του φετινού Μουντιάλ είναι γεγονός, καθώς οι τέσσερις φορές πρωταθλήτρια κόσμου, Γερμανία «αποχαιρέτησε» πρόωρα την διοργάνωση αφού αποκλείστηκε στην «ρουλέτα» τον πέναλτι από την Παραγουάη με σκορ 4-3 η οποία φτάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 16 του «θεσμού».

Έτσι ο προπονητής των «πάντσερ» έπρεπε να τοποθετηθεί για την μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε αυτός ο αποκλεισμός. Μάλιστα οι δηλώσεις του Γερμανού ομοσπονδιακού τεχνικού ήταν αιχμηρές.

Οι δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού:

«Η κατοχή μας ήταν γενικά πολύ αργή. Είχαμε τον έλεγχο, αλλά μας έλειψε η αποτελεσματικότητα. Σχεδόν δεν είχαμε παρουσία στην περιοχή με τους δύο επιθετικούς μας, ειδικά στα πρώτα λεπτά δεν κερδίσαμε καμία μονομαχία στην αντίπαλη περιοχή».

«Είναι απόλυτο σκάνδαλο»

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν φρόντισε να σχολιάσει το γκολ που κατάφερε να σκοράρει ο Τζόναθαν Τα όπου μέσω χρήσης του VAR ακυρώθηκε.

«Είναι σκάνδαλο που ακυρώθηκε. Είναι απόλυτο σκάνδαλο, υπάρχουν παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσεις και με… βρόμικο τρόπο. Θα είχαμε κερδίσει έτσι».